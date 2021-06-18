نبأ سار من مصرف الرافدين لمنتسبي وزارة الدفاع

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، مباشرته تسليم بطاقات الماستر كارد لمنتسبي وزارة الدفاع للمرحلة الثانية الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفرق الجوالة المكلفة بتوطين الرواتب شرعت بتسليم بطاقات الماستر كارد لمنتسبي وزارة الدفاع في بعض المحافظات".

واضاف ان "الفرق الجوالة قامت بزيارة الدوائر والوحدات العسكرية للراغبين بالتوطين لدى المصرف وتسليم الاستمارات واصدار البطاقات في اماكنهم ومن دون مراجعة فروع المصرف".

ودعا البيان منتسبي الدفاع الى "عدم الذهاب الى المصرف وان استلام الماستر كارد يكون من خلال اللجان التي تم تشكيلها حيث تقوم بتوزيع تلك البطاقات في المقرات العسكرية التابعة لمنتسبي الدفاع".