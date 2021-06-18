وزير التعليم: العام الدراسي المقبل سيعتمد آليات الحضوري أداء وامتحاناً

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنجاز 650 منحة للعراقيين في جامعات العالم، فيما أكدت أن العام الدراسي المقبل سيعتمد آليات الحضوري أداء وامتحاناً.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ترأس اجتماع هيأة الرأي الثالث بحضور الملاك المتقدم للوزارة ورؤساء الجامعات".

وأكد وزير التعليم في مستهل الاجتماع أن "الجامعات العراقية واجهت تحديات الظرف الراهن بفاعلية ومسؤولية عالية وهي ماضية بإنجاز متطلبات السنة الدراسية الحالية على وفق آليات التعليم المدمج وفي ضوء التقويم الجامعي المعتمد".

وأوضح أن "وزارة التعليم العالي ترتكز الى رؤية في التعامل مع المتغيرات وتتحرك بمرونة إجرائية لاستيعاب الاقبال المتزايد على الجامعات المرتبط بمؤشرات النمو السكاني المتصاعد"، مشيرا الى أن "وزارة التعليم وفرت خلال العام الدراسي 2021/2020 من خلال مذكرات وصيغ التعاون الدولي والثقافي ستمئة وخمسين منحة دراسية مدفوعة التكاليف في مختلف جامعات العالم وقد تم اشغالها جميعا من الطلبة أصحاب المعدلات العالية".

وتابع أن "برنامج العام الدراسي القادم 2022/2021 سيغطي مساحة الحاجة الفعلية من الخدمات الأكاديمية والتدريسية وسيراعي أهمية التقنيات الرقمية وسيعتمد آليات التعليم الحضوري أداء وامتحانا حاثا في الوقت نفسه على تعزيز صحة المجتمع وحمايته من الأوبئة من خلال التطعيم واللقاح المطلوب".

وشدد على "مراعاة ومواكبة التسارع المعرفي في شتى التخصصات ومتابعة مستجداتها على وفق منظور منهجي منتظم والاستجابة السريعة لمتطلبات التنمية العلمية والتكنولوجية عن طريق المراكز البحثية المختصة في الجامعات والمؤسسات التعليمية وإيلاء هذا المسار اهتماما كبيرا على صعيد الدراسات الأولية والعليا وإنشاء المستوعبات الإلكترونية المفهرسة للأطاريح والرسائل والإفادة من الطلبة المبتعثين الذين أكملوا تحصيلهم في الجامعات العالمية".

وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا الفقرات المدرجة على جدول الأعمال وصوت أعضاء هيأة الرأي على عدد من القرارات التي منها:

- استمرار العمل بالمبالغ نفسها المعتمدة للأجور الدراسية في قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للعام الدراسي القادم، وتخفيض ما نسبته 10% من الأجور الدراسية للطلبة الأخوة عن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي لكل طالب سواء أكانت دراستهم في الجامعات الحكومية أم الجامعات والكليات الأهلية اعتبارا من العام الدراسي 2022/2021.

- تخويل مجالس الجامعات صلاحيات اتخاذ القرار بشأن الطلبة الذين تغيبوا عن المشاركة في أداء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول أو الكورس الأول أو نصف السنة جراء الظرف القاهر للوباء والسماح لهم بالمشاركة بامتحانات الدور الثاني للمواد الدراسية التي لم يؤدوها وذلك بموجب المادة (١٠) من التعليمات الامتحانية.

- التوصية بزيادة نسبة قبول خريجي الفرع المهني الى 20 % في الدراسة الأولية المسائية والتنسيق مع وزارة التخطيط بهذا الشأن.

- التصويت بالإيجاب على جعل المدة الأصغرية لدراسة الدكتوراه من دون كورسات للتدريسيين من حملة شهادة الماجستير الذين يحملون لقب الأستاذية ثلاثين شهرا على وفق تعليمات الدراسات العليا.

- إقرار السياسة الوطنية للوصول المفتوح (OA) للجامعات العراقية.

ولفت إلى أن "أعضاء هيأة الرأي اختتموا اجتماعهم باستعراض معايير واشتراطات فتح الكليات والأقسام الأهلية ضمن التخصصات الطبية والصحية الساندة ومناقشة مشروع استقلالية إدارة القبول للدراسات العليا في الجامعات العراقية وعرض مشاريع الجامعات ضمن برنامج تنمية الأقاليم".