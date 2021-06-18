بايدن "المغرور".. سجال مع صحفية ينتهي بتوبيخ ثم اعتذار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تنته سخونة أجواء قمة الرئيسين الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مع فض الاجتماع، حيث كان هناك سجال آخر خارج الحلبة.

السجال هذه المرة كان بين بايدن وصحفية إحدى المحطات الإخبارية الأمريكية البارزة خلال مؤتمر صحفي عقب القمة بسبب سؤال عن الرئيس الروسي بدأ بتوبيخ ثم اعتذار.

ووجهت الصحفية كايتلين كولينز من فريق قناة "سي إن إن" سؤالا للرئيس الأمريكي عن سبب اقتناعه بأن بوتين "سيغير سلوكه".



ورد بايدن بشكل حازم بأنه لم يبد أبدا قناعته بهذا الشأن وخاطب الصحفية بالسؤال: "ماذا تفعلين كل هذا الوقت؟ متى قلتُ إنني مقتنع؟".

لكن الصحفية وجهت إلى بايدن سؤالا آخر أشارت فيه إلى أن بوتين خلال القمة نفى مجددا وقوف روسيا وراء أي هجمات سيبرانية على الولايات المتحدة و"قلل من شأن المخالفات الحقوقية" وحتى امتنع عن ذكر اسم الناشط والمدون المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وسألت الصحفية بايدن عن كيفية تطابق مواقف بوتين هذه مع حديثه عن "قمة بناءة".

ورد بايدن بغضب على هذا السؤال، قائلا: "إذا لم تفهمي ذلك، إذا فأنت في المهنة الخطأ".

وفي تصريحات صحفية أدلى بها لاحقا قبل مغادرته جنيف، قدم الرئيس الأمريكي الاعتذار إلى هذه الصحفية، قائلا: "لم يجب عليّ أن أكون شابا مغرورا كذلك".

من جانبها، قالت كولينز، إنها تقوم بعملها فقط، وأن الرئيس الأمريكي لا يحتاج إلى الاعتذار، ووصفت اعتذاره بأنه غير ضروري على الإطلاق، وأنه لم يكن مضطرا لذلك، رغم أنها تقدر بادرته.