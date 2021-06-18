شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن تقسيط مخالفات المركبات منتهية الصلاحية في دبي؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتفاجأ البعض بحجم المبالغ المتراكمة عليهم جراء المخالفات المرورية، ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية، فكيف يمكن تقسيط مخالفات المركبات منتهية الصلاحية في دبي؟



العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في دبي يجيب:

يمكن تقسيط المخالفات المرورية في دبي وفق ضوابط.

- إجراء تقسيط المخالفات يكون عن طريق إدارة المرور في دبي

- إحضار الهوية الإماراتية والملكية وصورة من جواز السفر

- معرفة عدد وتواريخ المخالفات ورقم الملف المروري

- تتم عملية التقسيط في حال كانت قيمة المخالفات تتجاوز الـ 5 آلاف درهم