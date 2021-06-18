دراسة: كورونا ينتشر بشكل أسرع في إنجلترا

المناطق - وكالات

يتزايد انتشار فيروس كورونا في انجلترا بشكل أسرع، مدفوعا بالفئات العمرية الأصغر سنا التي لم يتم تطعيمها ضد الفيروس، وفقا لأحدث جولة من نتائج دراسة “ريآكت 1”.

وذكرت “بلومبرج” أن الدراسة، التي قادتها جامعة إمبريال كوليدج لندن، أظهرت أن انتشار الفيروس على المستوى الوطني زاد بنسبة 50% في أحدث جولة تحليلات لها مسجلة بين 20 مايو و7 يونيو، مقارنة بالجولة السابقة التي أجريت في الفترة من 15 أبريل إلى 3 مايو.

كما خلصت الدراسة إلى أن هناك تقاربا بين معدل انتشار الفيروس ومعدل حالات الإصابة التي تتطلب العلاج في المستشفيات والوفيات المرتبطة بالوباء أيضا منذ أواخر أبريل لمن هم دون سن 65 عاما.

وقال باحثون في بيان إعلامي مقتضب إن هذا يتفق مع ظهور سلالة دلتا التي تنتشر بشدة الآن في أنحاء البلاد. وأضافوا أن خطة الحكومة للتطعيم الشامل للفئات العمرية الأصغر يجب أن تبطئ تفشي الفيروس .

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في انجلترا أمس الأربعاء إن البالغين في سن 21 و22 عاما يتلقون اللقاحات الآن، وسوف يكون كل من يبلغ 18 عاما فأكثر مؤهلا للحصول على اللقاحات مطلع الأسبوع المقبل.