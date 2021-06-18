شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المنارة للمؤتمرات أبرزها.. تعرف على أهم الإنجازات الثقافية خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس، أبرز المشروعات الثقافية الكبرى التي تم افتتاحها خلال 7 سنوات، وبالتحديد تم افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكتوبر عام 2017.

ويقع المركز في القاهرة الجديدة على محور المشير طنطاوي، وهو يعد أكبر مركز ثقافي يليق بدور مصر الحضاري، ويعد صرح متعدد الأغراض أقيم على مساحة ٧٥ ألف متر مربع بإمكانيات فنية وتقنية هائلة، ويعبر عن إسهام مصري بارز في مجال النهوض بسياحة المؤتمرات المحلية والعالمية.

كما أنه يعد إضافة قوية لسياحة المؤتمرات والمعارض الدولية، حيث أسس طبقا لأحدث وسائل التكنولوجيا في العالم وربطها مباشرة بوحدات البث المباشر بالتليفزيون المصري، بواسطة كابلات إلى جانب وسائل الاتصال اللاسلكية وكذلك وحدة ربط مع مدينة الإنتاج الإعلامي.