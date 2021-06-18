شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. 507 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 507 إصابات جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 150 ألفا و 238 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى1996 .

كما تعافي من المرض 787 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 141 ألفا و 816 حالة.

وتم تطعيم 412 ألفا و 987 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى 14 مليون شخص، وهو ما يمثل 28 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.