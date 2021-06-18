إيران تبدأ انتخاباتها الرئاسية وسط توقعات بعزوف عام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت عمليات الاقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية الثالثة عشر والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين ثلاثة من التيار المتشدد فيما يوجد مرشح ينتمي للتيار المعتدل ومدعوم من الإصلاحيين.

ويتوقع سياسيون إيرانيون أن تتجه هذه الانتخابات إلى جولة ثانية بسبب عدم القدرة على حسم مرشح الانتخابات الرئاسية بالجولة الأولى نتيجة عوامل متعددة من بينها تدني نسبة المشاركة المتوقعة، ويمثل التيار المتشدد "إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي"، ويمثل التيار المعتدل "عبد الناصر همتي".



وفقا لقانون الانتخاب، تتم الانتخابات الرئاسية بالأغلبية المطلقة للأصوات، وتنص المادة 13 من قانون الانتخابات على أن يفوز المرشح الفائز بالأغلبية المطلقة للأصوات، وإذا لم يتم الوصول إلى الأغلبية المطلقة لأي من المرشحين في الجولة الأولى يكون الانتخاب على دورتين أي أن المرشحين الأكثر عدد من الأصوات في الجولة الأولى سيخوضون الجولة الثانية من الانتخابات.





وأدلي المرشد الإيراني علي خامنئي بصوته في الانتخابات الرئاسية، ويحق لـ 59 مليون و310 ألف و307 شخصاً المشاركة منهم 3.5 مليون إيراني في الخارج، ،سط توقعات ودعوات بالمقاطعة.

ودعا خامنئي إلى المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية بعدما أدلى بصوته في العاصمة طهران قائلًا: "كل صوت له وزنه... تعالوا وشاركوا واختاروا رئيسكم... هذا أمر مهم لمستقبل بلدكم".

وقال رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية جمال عرف في تصريحات له فجر اليوم الجمعة وتابعتها مراسلة ”الخليج 365” في طهران، "ستكون لدينا 67 ألف مركز اقتراع في عموم البلاد للانتخابات الرئاسية 75 ألف مركز اقتراع للانتخابات مجالس المحافظات".

