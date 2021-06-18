الجيش الوطني الليبي يطلق عملية لمطاردة العصابات التكفيرية جنوب غرب ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 يونيو 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، عن إطلاق حملة أمنية لمطاردة العصابات التكفيرية في منطقة الجنوب الغربي من ليبيا.



وقال الجيش في بيان إن العملية تأتي ”نظرا لتصعيد العصابات المتطرفة للعمليات المسلحة في الجنوب الغربي واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري، وبعد رصد تحركاتهم من قبل الاستخبارات العسكرية“.

وأضاف: ”وجهت القيادة العامة وحدات من كتائب المشاة للمنطقة، لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي وذلك لتعقب المتطرفين، وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتهريب بأنواعه“.