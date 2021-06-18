شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يعرض على رئيس أذربيجان "التعاون" في استثمار النفط الليبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 يونيو 2021

الخليج 365- متابعات

عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الأذري إلهام علييف ”التعاون“ لتطوير حقول النفط في ليبيا، وفق وسائل إعلام تركية.



وذكر أردوغان، في مؤتمر صحافي عقده يوم الخميس عقب عودته من باكو، أن شركة النفط الأذرية يمكنها مساعدة شركة النفط التركية ”تابو“ في شحن النفط واستخراجه من ليبيا.

وأشار الرئيس التركي إلى ”رغبة بلاده“ في الحصول على الخبرات الأذرية لتوظيفها في مجال استثمار النفط الليبي، معربا عن سعادته الكبيرة في حال قبول نظيره الأذري بهذا العرض.