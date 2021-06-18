واشنطن: الجماعات الإرهابية قد تهدد أراضينا من أفغانستان خلال عامين

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن، كابول (وكالات)

قال وزير الدفاع الأميركي ورئيس الأركان أمس، إن الجماعات الإرهابية مثل تنظيم «القاعدة» قد تشكل تهديداً للأراضي الأميركية وحلفاء واشنطن خلال عامين. وأوضح الوزير لويد أوستن في جلسة بالكونجرس «قد تحتاج الجماعات عامين لتطوير قدراتها».

وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي إنه يتفق مع التقدير الخاص بالفترة الزمنية مشيراً إلى وجود مخاطر متوسطة في الوقت الراهن. وأضاف ميلي: «إذا انهارت الحكومة الأفغانية أو جرى تفكيك قواتها الأمنية، فإن المخاطر ستزيد بالطبع». وفي سياق آخر، لقي أكثر من 20 فرداً من قوات الكوماندوز في أفغانستان حتفهم في إقليم فارياب شمالي البلاد على أيدي مسلحي «طالبان»، حسبما أفاد مسؤولون محليون أمس.

وقال اثنان من أعضاء مجلس الإقليم إنه تم نشر القوات لاستعادة مقاطعة سيطرت عليها «طالبان» قبل نحو 10 أيام.

وقال عضو المجلس صبغة الله سيلاب إنه تم نشر قوات الكوماندوز جواً، وحاولت مع القوات المحلية على الأرض استعادة السيطرة على مقاطعة دولت أباد من مسلحي «طالبان» في وقت متأخر الثلاثاء الماضي.

وقال العضوان عبد المنان قاطي وفضل الحق محمدي إن قوات الأمن استعادت لفترة وجيزة السيطرة على دولت أباد من «طالبان»، لكن مسلحين اختبأوا في القرى المجاورة ثم نصبوا كميناً للقوات.

وأفاد أحد المسؤولين بأن القوات المحلية كانت على دراية جيدة بالمنطقة وتمكنت من الفرار، ولكن أفراد قوات الكوماندوز وقعوا أسرى لدى المسلحين قبل قتلهم بالرصاص.