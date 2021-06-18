انتخابات إيران.. خريطة المحافظات حسب عدد الناخبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفتح إيران في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتي يحق لـ 59 مليون و310 ألف و307 شخصاً المشاركة منهم 3.5 مليون إيراني في الخارج.

وقال رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية جمال عرف في تصريحات له فجر اليوم الجمعة وتابعتها مراسلة ”الخليج 365” في طهران، "ستكون لدينا 67 ألف مركز اقتراع في عموم البلاد للانتخابات الرئاسية 75 ألف مركز اقتراع للانتخابات مجالس المحافظات".



وقالت وزارة الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها "سعيد خطيب زاده"، إن 234 مركز اقتراع تم إنشاؤها في 133 بعثة إيرانية في الخارج، لكن في ثلاث دول لم تتمكن الحكومة الإيرانية من إجراء انتخابات رئاسية منها كندا واليمن وسنغافورة.

وبموجب القانون الإيراني، يمكن لأي مواطن يزيد عمره عن 18 عامًا التصويت في الانتخابات الرئاسية.

طهران الأكثر عددًا

وفيما يتعلق بعدد المحافظات الإيرانية البالغة 31 محافظة الأكثر عدد من حيث عدد الناخبين، تحتل محافظة طهران، كعاصمة للدولة المرتبة الأولى، بعدد 9 ملايين و 815 ألف ناخب مؤهل، بينهم قرابة 192 ألف شخص يحق لهم للمرة الأولى المشاركة بعد بلوغهم السن القانوني.

وجاءت محافظة خراسان رضوي الواقعة شمال شرق إيران في المرتبة الثانية، بعدد 4 ملايين و 616 ألف شخص مؤهلين للتصويت، فيما تحتل محافظة اصفهان المرتبة الثالثة بوجود 3 ملايين و634 ألف ناخب، وتحتل محافظة خوزستان جنوب البلاد ذات الغالبية العربية في المرتبة الرابعة بعدد 3 ملايين و600 ألف ناخب.

فيما حلت محافظة ايلام الواقعة غرب إيران في المرتبة الأخيرة كونها أقل عدداً من ناحية الناخبين بـ 460 ألف شخص.

من جانبه، قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، "إنه يمكن أن يتم تمديد فترة الاقتراع حتى الساعة الثانية من فجر يوم السبت في حال تطلب الأمر"، مضيفاً إنه "بحسب الظروف الطبيعية تغلق مراكز الاقتراع في تمام الساعة الثانية عشر منتصف يوم الجمعة بالتوقيت المحلي".

وكشف فضلي في تصريحات متلفزة إن "هناك بين الناخبين الإيرانيين مليون و392 ألف و148 شخصاً يحق لهم المشاركة للمرة الأولى في هذه الانتخابات، من بينهم 607 ألف و988 من الرجال، و658 ألف و160 امرأة".

وأشار فضلي إلى أننا بذلنا قصارى جهدنا واستخدمنا خبراتنا للقضاء على أي مخالفات وتزوير، وقال: "باستخدام أجهزة التوثيق الموجودة في جميع مراكز الاقتراع، سنمنع عمليات التصويت المزيفة".

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية عصر يوم السبت وفق لما ذكرت رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية جمال عرف في وقت سابق.