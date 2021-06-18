«سؤال غير متوقع ومحرج».. طفل يسأل ماكرون «عن حادث الصفعة» خلال زيارته لمدرسة.. والرئيس الفرنسي يرد!.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت قناة بى اف ام تى فى الفرنسية اليوم الخميس، فيديو لموقف محرج تعرص له الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى إقليم "لاسوم" الفرنسي، حيث كان على رئيس الجمهورية الفرنسية أن يجيب على سؤال غير متوقع ومحرج قليلاً.

فحين زار ماكرون مدرسة في بلدة "بوا دو بيكاردي" في الإقليم، استوقفه فتى صغير أمام كاميرات التلفزيون وسأله بعد أن رفع إصبعه طالباً الإذن بالكلام: "هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها؟"، في إشارة إلى الاعتداء الذي وقع على ماكرون خلال يوم الثلاثاء 8 يونيو الجارى. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وابتسم الرئيس ثم أجاب: "آه نعم، لا بأس، لم يكن الأمر ممتعاً. وهذا ليس شيئاً جيداً". ثم أضاف مخاطباً الطفل: "ليس من الجيد أبداً أن يقوم أحد بالضرب، حتى في فناء المدرسة. إنه ليس جيداً، ومن صفعني لم يكن على حق".

تحدث ماكرون خلال زيارته أيضاً مع طلاب سابقين في المدرسة عندما كانت تديرها جدته لأمه، وكذلك مع أولياء أمور الطلاب حول تأثير الأزمة الصحية على الأطفال.