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 البرازيل: 74042 إصابة بكورونا و2311 وفاة خلال 24 ساعة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية امس الخميس إن البلاد سجلت 74042 إصابة جديدة بفيروس و2311 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت منذ بداية الجائحة 17 مليونا و702630 إصابة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 496004. والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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