شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تغير ديمغرافية الأراضي السورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال المناطق السورية الواقعة قرب الحدود اللبنانية في ريف العاصمة دمشق، تشهد تحركات مستمرة لحزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، وذلك «للسطو على أكثر من ألف قطعة أرض وشقة فاخرة».

وفي كشف جديد للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن سلسلة جديدة من عمليات شراء الأراضي على الحدود اللبنانية السورية، التي «تقوم المليشيات الموالية لإيران، وفي طليعتها حزب الله اللبناني»، أكدت مصادر «استمرار عمليات استملاك وشراء الأراضي الواقعة على الحدود، لتكون الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية قامت منذ مطلع الشهر الأول من العام 2021 الجديد وحتى اللحظة، بشراء أكثر من 320 أرضًا في منطقة الزبداني ومحيطها، وما لا يقل عن 465 أرضًا في منطقة الطفيل الحدودية».

واعتبر أن «الطفيل الحدودية أصبحت مثل قرية الهيبة الأسطورية في إحدى المسلسلات السورية، ويتزعمها شخص سوري مقرَّب من قيادات حزب الله اللبناني يدعى (ح.د)».