زعيم كوريا الشمالية يرسم طريقين للعلاقات مع واشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقلت وسائل إعلام كورية شمالية عن الزعيم كيم جونج-أون، الجمعة، قوله إنّه ينبغي على بيونج يانج أن تستعدّ "للحوار كما للمواجهة" مع واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّه خلال جلسة عامة عقدتها الخميس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم أوجز كيم المبادئ العامة للاستراتيجية التي سينتهجها في العلاقة مع واشنطن، و"الاتجاه السياسي للإدارة الأمريكية" الجديدة برئاسة بايدن.



وأضافت الوكالة أنّ الزعيم الكوري الشمالي "شدّد على ضرورة الاستعداد للحوار كما للمواجهة، ولا سيّما للاستعداد الكامل للمواجهة من أجل حماية كرامة بلادنا".

ومن المقرر آن يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، الأسبوع المقبل، زيارة إلى الجارة الجنوبية، لعقد اجتماع ثلاثي محتمل مع نظيريه بسول وطوكيو.

ونقلت رويترز عن مسؤول بوزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، الأربعاء، أن سونج كيم مبعوث الولايات المتحدة الجديد الخاص بكوريا الشمالية سيقوم بأول زيارة إلى سول.



وتستمر الزيارة من السبت المقبل وحتى 24 يونيو/حزيران، وهي تأتي بعدما عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن أول قمة بينهما في مايو /أيار الماضي، مما أبرز ضرورة تكثيف المحاولات الرامية للحوار مع كوريا الشمالية بشأن أسلحتها النووية.