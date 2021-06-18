شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زعيم كوريا الشمالية: علينا الاستعداد "للحوار كما للمواجهة" مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 يونيو 2021

الخليج 365- متابعات

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إنه ينبغي على بلاده أن تستعد ”للحوار كما للمواجهة“ مع واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجاء تصريح أون خلال جلسة عامة عقدتها الخميس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم.

وسعى أون من خلال تصريحه إلى ”إيجاز المبادئ العامة للاستراتيجية التي سينتهجها في العلاقة مع واشنطن، والاتجاه السياسي للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن“، بحسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.