شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بحسم سباق الرئاسة الإيراني لصالح رئيسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناشد الرئيس الإيراني حسن روحاني الناخبين تنحية شكاواهم جانباً، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة التي تقام اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يقاطعها عدد قياسي بسبب الصعوبات الاقتصادية والإحباط من حكم المحافظين.

ويخوض المنافسة أربعة مرشحين، ثلاثة عن التيار المحافظ، وهم إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، ومحسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي، النائب الأول السابق لرئيس البرلمان، والمرشح المعتدل عبد الناصر همتي، المحافظ السابق للبنك المركزي الإيراني.

والمرشحان الرئيسيان هما رئيسي وهمتي، بعدما منع مجلس صيانة الدستور عدة مرشحين بارزين من خوض الانتخابات، بينما انسحب ثلاثة آخرون.

ومع انتهاء الحملات الانتخابية حث روحاني، الإيرانيين أمس الخميس، على عدم السماح «لأوجه القصور لدى أي مؤسسة أو جماعة» بأن تبعدهم عن التصويت، في إشارة على ما يبدو إلى مجلس صيانة الدستور.

وقال في تصريحات بثها التلفزيون: «في الوقت الراهن دعونا لا نفكر في الشكاوى غداً الجمعة».

وحث المرشد علي خامنئي الإيرانيين بالفعل على المشاركة بأعداد كبيرة، قائلاً إن هذا سيساعد في تجنب الضغوط الخارجية. وتشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى أن نسبة المشاركة قد لا تتجاوز 41%، وهي نسبة تقل كثيراً عن الانتخابات السابقة.

وتشير آخر استطلاعات الرأي التي نشرها مركز «إيسبا» الحكومي، إلى المرشح رئيسي هو الأوفر حظاً، حيث حصل على 63.7% ممن شاركوا في الاستطلاع، بينما تلاه بفارق كبير المرشح محسن رضائي بنسبة 8.9%، ثم همتي بنسبة 4.2%، ثم المرشح أمير حسين قاضي زادة هاشمي بنسبة 3%.

وفضلاً عن الغضب بسبب حرمان مرشحين معتدلين بارزين من خوض الانتخابات، تشمل الشكاوى، الصعوبات الاقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية، وكذلك الفساد الرسمي وسوء الإدارة والحملة على الاحتجاجات التي اندلعت بسبب رفع أسعار الوقود في 2019. ودعا معارضون بارزون في داخل البلاد وخارجها، الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات ومن بينهم ولي العهد السابق الأمير رضا بهلوي، وزعيم المعارضة مير حسين موسوي المحتجز قيد الإقامة الجبرية في المنزل منذ 2011.

وعلى الجانب الآخر احتشد كثير من كبار الإصلاحيين خلف همتي، ومنهم الرئيس الأسبق محمد خاتمي، بدعوى أن أي مقاطعة جماعية للانتخابات ستكفل الفوز لرئيسي.

وبموجب الدستور الإيراني تكون معظم سلطات الدولة في يد الزعيم الأعلى، المنتخب مدى الحياة والمسؤول عن اختيار ستة من أعضاء مجلس صيانة الدستور الإثني عشر.

وتفتح مراكز التصويت أبوابها في السابعة صباحاً، وتغلق في الثانية من صباح غد السبت.

(وكالات)