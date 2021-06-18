شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل رئيس زامبيا المؤسس كينيث كاوندا عن 97 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي كينيث كاوندا الرئيس المؤسس لزامبيا وبطل التحرير عن 97 عاماً في مستشفى عسكري في لوساكا حيث كان يعالج من التهاب رئوي حسبما قال ابنه كامباراج يوم الأربعاء. وحكم كاوندا زامبيا منذ عام 1964، عندما حصلت الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا على استقلالها عن بريطانيا، حتى عام 1991، وبعد ذلك أصبحت واحدة من أكثر النشطاء في إفريقيا التزاما بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز. وقال كامباراج في صفحة الرئيس الراحل على فيسبوك «يؤسفني أن أبلغكم أننا فقدنا كينيث كاوندا.. فلنصلي من أجله».

وكان كاوندا، وهو ابن مبشر ومعلم، يعتبر آخر الباقين من أبطال الاستقلال والتحرر في إفريقيا، على قيد الحياة. وتولى كينيث كاوندا حكم زامبيا منذ عام 1964 وحتى عام 1991. وكانت زامبيا خلال فترة حكمه دولة الحزب الواحد، وهو ما منحه سلطة مطلقة بشكل فعلي. وتبنى كاوندا أيديولوجية قومية اشتراكية تسمى الإنسانية.