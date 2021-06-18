شكرا لقرائتكم خبر عن هل خدعت أم «التوائم العشرة» العالم؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت قصة السيدة الجنوب إفريقية جوسيام سيثول التي اشتهرت عالمياً بإنجابها 10 توائم دفعة واحدة إلى الصدارة مجدداً، بعدما كشف زوجها عن اختفائها، وعدم رويته الأطفال المزعومين، مشككاً في وجودهم، تساءلت معها صحف عالمية خلال اليومين الماضيين هل خدعت سيثول العالم؟ المفاجأة المذهلة التي تناقلتها الصحف بشأن سيثول، التي قيل إنها وضعت أطفالها في مستشفى في بريتوريا، جاءت بعدم صدور تصريحات مناقضة من زوجها المدعو تيبوجو تسوتيتسي، المفترض أنه والد التوائم العشرة، قال فيها إنه لا يعتقد أن الأطفال موجودون، لأنه لم يرهم منذ إعلان زوجته إنجابها الأسبوع الماضي، مؤكداً أنه ليس لديه فكرة عن مكان الأم، كما شكك مسؤولون حكوميون ومستشفيات في مصداقية القصة، وفق ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقال تسوتيتسي في بيان أصدرته عائلته في بريتوريا، إنه حاول مرات الاتصال بزوجته، لكنه لم يعثر عليها. وأوضحت عائلة الزوج: «أكد تسوتيتسي أنه لم ير الأطفال، واعتمد على صديقته التي اتصلت لإبلاغه بميلادهم». وأضافت: «حاول عدة مرات زيارة زوجته والرضع، لكنه فشل في العثور عليها وأطفالها».

وبحسب العائلة، فقد تزايدت شكوكهم وقلقهم بشأن وجود الأطفال أصلاً، خاصة في غياب أي دليل على وجودهم بخلاف رسائل هاتفية من الأم. واختتمت عائلة الزواج البيان بالمناشدة للمساعدة في العثور على السيدة المختفية.

المثير أن هذه الخطوة جاءت بعدما طالب الزوج في وقت سابق من الجمهور التوقف عن التبرع بالمال للأم.

ونقلت وسائل إعلام عن الزوج قوله قبل أيام، «إن العالم سيراهم في الوقت المناسب، حيث لا يزال هناك شك حول ما إذا كان الأمر حقيقاً».

وقال الزوج في رسالة، بحسب موقع «أخبار بريتوريا»: «أنا أقدر الدعم المالي الذي نحصل عليه من أفراد الجمهور، لكن أود أيضاً أن أناشد الجمهور التوقف عن إيداع الأموال في حساباتنا حتى التمكن أولاً من رؤية الأطفال».

وأدلى الزوج بتصريحاته الصادمة، بعدما توجه الأربعاء، لقبول تبرع بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني لرعاية التوائم العشرة.

من ناحية أخرى، نفى مستشفى «ميديكلينيك ميدفوروم» في بريتوريا، حيث يُزعم أن الزوجة وضعت أطفالها، هذه الحادثة.

ونقلت صحف عن مسؤولي المستشفى قولهم: «يمكننا أن نؤكد أن أياً من منشآتنا لم تشارك في توليد المريضة».

ونقلت صحيفة «بريتوريا نيوز» عن زوج سيثول قوله، إنها نُقلت إلى مستشفى «ستيف بيكو» الأكاديمي، لكن صحيفة «صنداي تايمز» أكدت أن السلطات الصحية في المنطقة لم تتمكن من تعقبها في أي من المرافق.

وحازت قصة «صاحبة التوائم العشرة» تعاطف الكثيرين حول العالم، بعد نشر الخبر في صحيفة «بريتوريا نيوز» المحلية. وسرعان ما انتشرت أنباء الواقعة في أنحاء العالم، تلاها تدافع من الناس للحصول على معلومات رسمية عن الواقعة.

وتباينت ردود وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا إزاء الحادثة؛ إذ سارع بعضها لتأكيدها، بينما سخر منها آخرون بسرعة.

وبلغ الأمر أن أكد مسؤولون حكوميون أنهم كانوا على دراية بقضية الولادة، وكانوا على اتصال بالعائلة من قبل، لكن الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في البلاد، فزيوي ندويانا نفت ذلك، وقالت إنها لا تستطيع تأكيد الواقعة؛ لأنه لم يكن أحد على اتصال بالأم مؤخراً.