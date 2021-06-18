شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء مصطفى: تنسيقية شباب الأحزاب خلقت حالة من الحراك بالسياسة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن سر نجاحهم في التنسيقية هو إيمانهم الكامل بالشعار الذى رفعوه منذ اليوم الأول، وهو "سياسة بمفهوم جديد"، وأصبح دستورا يحكم كافة أعضاء التنسيقية في النقاش والاختلاف، في الممارسة والتنفيذ، في التعاون والتنسيق، في التأييد والاعتراض، والسعي لتحقيق الصالح العام بتجرد تام وانحياز مطلق للمصلحة الوطنية.

وأضاف علاء مصطفى: "أتذكرها وكأنها بالأمس، أتذكر ما دار في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى الخامس للشباب بعنوان "رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسى فى مصر"، واستمع فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى لحلم ورؤية عدد من الشباب للحياة الحزبية والسياسية فى مصر.

وذكر علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بعد مرور ثلاث سنوات يستطيع أن يقول بأن التنسيقية خلقت حالة من الحراك داخل الساحة السياسية المصرية، ونجحت في تجهيز وإعداد كفاءات وقيادات استطاعوا أن يكونوا بمثابة الدم الجديد في جسد الدولة المصرية بأذرعها التنفيذية والتشريعية والسياسية والبرلمانية.