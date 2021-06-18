الإمارات: نقف إلى جانب السعودية ضد كل تهديد يطال أمنها

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة من دون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة «مسيرة» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المناطق المدنية بمدينة خميس مشيط جنوب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن التحالف تأكيده إحباط جميع محاولات ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين والمناطق المدنية.

وقال التحالف إنه يتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والمناطق المدنية من الهجمات العدائية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ولاقى الهجوم الإرهابي الحوثي تنديداً واستنكاراً واسعاً. وطالب البرلمان العربي في بيان له المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وتمثل جرائم حرب.

وحذر البرلمان من تقاعس المجتمع الدولي عن مواقف رادعة وحاسمة ضد الميليشيات الإرهابية.

وأكد في هذا الصدد دعمه ووقوفه الكاملين مع السعودية في مواجهة هذه الهجمات ومساندتها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقوم بها للدفاع عن أمنها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشاد بيقظة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ونجاحها في التصدي وإحباط كل الهجمات الإرهابية بفضل القدرات الدفاعية العسكرية لقوات التحالف العربي ورصد عمليات الاستهداف وقواعد الطائرات المسيرة ومنصات الصواريخ قبل الإطلاق.

بدوره، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بيقظة واحترافية الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة.

جدد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.