قصف إسرائيلي يستهدف موقعاً في جنوب سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

استهدف قصف إسرائيلي، أمس، موقعاً في محافظة القنيطرة جنوب سوريا يتردد عليه قياديون في ميليشيات «حزب الله» اللبنانية.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية نقطة استطلاع عسكرية في بلدة القحطانية. وبحسب مواقع سورية وإسرائيلية، تتبع هذه النقطة لـ«اللواء 90» التابع لـ«الفيلق الأول» في الجيش السوري.

وبحسب ما تداولته مواقع سورية، تبتعد هذه النقطة عن الشريط الحدودي مع إسرائيل مسافة 150 متراً، ويوجد فيها 12 عنصراً مهمتهم مراقبة الحدود ورصد التحركات.

وفي الأشهر الأخيرة، زار مسؤولون في ميليشيات «حزب الله» هذه النقطة عدة مرات.

وقد تم استهدافها أمس، من خلال دبابات «ميركافا» إسرائيلية، ما أدى إلى تدمير الموقع دون وقوع أي إصابات.

يذكر أن قصف الأمس، هو الأول الذي يتم إطلاقه من شمال إسرائيل في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت.

وسبق أن استهدفت المدفعية الإسرائيلية، في يونيو الحالي، نقطة الاستطلاع تتبع لـ«اللواء 90». وكذلك في 6 مايو الماضي، استهدفت طائرات إسرائيلية إحدى المناطق في مدينة القنيطرة.

وتصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية في سوريا، والتي كانت تستهدف عادة محيط دمشق منذ مطلع العام الحالي.