مقتل 15 حوثياًً في «الجدافر» بالجوف

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

نفّذ الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، كميناً محكماً لمجاميع من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة «الجدافر» جنوب شرق مدينة «الحزم» بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري: إن الكمين أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 15 عنصراً من الميليشيات وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد. وأضاف المصدر أن قوات الجيش ومقاتلي القبائل استعادوا عدداً من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة. وكان طيران تحالف دعم الشرعية قد استهدف تجمعات للميليشيات الحوثية في ذات الجبهة وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وفي سياق آخر، خطف تنظيم «القاعدة» الإرهابي 6 عناصر من قوات الأمن في محافظة شبوة، وفق ما أعلن مسؤول أمني يمني. وجاء في تصريح أدلى به مسؤول أمني لوكالة فرانس برس: «خطف تنظيم القاعدة ضابطين وأربعة شرطيين في حادثتين منفصلتين في محافظة شبوة». وقال المسؤول إن «ضابطين أحدهما برتبة عميد وثلاثة عناصر من الشرطة كانوا في مهمة عمل بشأن عملية قتل في مديرية مرخة، وتم استدراجهم من قبل عناصر زعموا أنهم من القبائل لمساعدتهم قبل أن يتبين أنهم وقعوا في فخ وأن أولئك العناصر تابعون للتنظيم الإرهابي وقاموا باحتجازهم». وأكد المسؤول الأمني أن «العناصر التابعين للقاعدة نقلوا المخطوفين إلى محافظة البيضاء المجاورة، وأن عملية الخطف هذه وقعت الثلاثاء». كذلك أعلن أن «مسلحين ينتمون للقاعدة خطفوا مساء أمس الأول، جندياً يتبع قوات النخبة الشبوانية في مديرية ميفعة في شبوة ونقلوه إلى مكان غير معروف».