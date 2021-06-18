الأمم المتحدة تشيد بمساهمة مصر في مجال حفظ السلام

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا بالمساهمات المصرية في مجال حفظ السلام. وثمنت المنسقة الأممية، خلال احتفالية أقامتها وزارة الخارجية المصرية أمس، بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، الدور المصري التاريخي والمحوري في منظومة الأمم المتحدة لحفظ السلام، لاسيما التضحيات التي قدمتها عناصر حفظ السلام المصرية في سبيل تسوية النزاعات وصون السلم والأمن الدوليين تحت راية الأمم المتحدة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي، أن الاحتفالية جاءت بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة في مصر، ومشاركة وزير الخارجية سامح شكري، الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها اعتزاز مصر بكونها من بين أوائل الدول ومن أكثرها حرصاً على دعم منظومة حفظ السلام بالأمم المتحدة. وأشار شكري إلى أن مصر حافظت على وضعيتها ضمن أكبر الدول المساهمة بقوات حيث تشارك في اللحظة الراهنة بأكثر من ثلاثة آلاف من الرجال والنساء المصريين الذين يؤدون واجبهم تحت رايات الأمم المتحدة لاستعادة الاستقرار وبناء السلام في مناطق النزاعات. وأكد الوزير المصري حرص مصر على توفير أعلى مستويات التدريب لحفظة السلام المصريين، مشيراً إلى التقدم الملموس الذي تم إحرازه على صعيد مشاركة العناصر النسائية المصرية ضمن قوات حفظ السلام في إطار الجهود الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.