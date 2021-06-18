هذه الدولة الأوروبية تستقبل من تلقوا لقاح كورونا

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في مسعى للحصول على نصيب من السياحة مع اقتراب موسم العطلات الصيفية، بدأت العديد من دول العالم تخفيف قيود السفرالتي كانت قد فرضتها ضمن جهود محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

بعد اليونان وإسبانيا، أعلنت الحكومة الألمانية، الخميس، أنها ستعيد فتح حدودها في وقت لاحق هذا الشهر أمام المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تلقوا لقاحاً مضادا لجائحة كوفيد-19.وقالت وزارة الداخلية إنه اعتباراً من 25 يونيو الجاري يمكن للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي دخول ألمانيا لأي سبب من الأسباب مثل السياحة أو الدراسة.

لكن يجب على المسافرين أن يكونوا قد أتموا قبل 14 يوما على الأقل من وصولهم تلقي لقاح معتمد من وكالة الأدوية الأوروبية.

ومع ذلك، سيتم حظر دخول المسافرين من البلدان التي لا تزال تسجل نسبة كبيرة من الإصابات بكوفيد-19.

ويشار إلى أن المانيا شهدت انخفاضا حادا في الإصابات في الأسابيع الأخيرة.ويسمح حاليا بدخول البلاد فقط للأشخاص الذين لديهم أسباب استثنائية مثبتة.