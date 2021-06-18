الاحتلال الإسرائيلي يقصف بغارات جوية مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات، مساء الخميس 17 يونيو/حزيران، على مواقع للمقاومة في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من تهديد أطلقته الحكومة الإسرائيلية لـ"حماس"، قالت فيه إن عليها أن تنتظر عدواناً جديداً إن لم توقف "البالونات الحارقة" القادمة من القطاع، والتي أسفرت عن حرائق واسعة في أراضي المستوطنات الزراعية المحيطة بغزة على مدار اليومين الماضيين.



وأفاد مراسل "الأناضول"، بأن المقاتلات قصفت هدفاً في بلدة بيت لاهيا دون أن تتبين طبيعته على الفور.



مصادر فلسطينية أشارت إلى أن موقعاً للمقاومة تم قصفه ثلاث مرات متتالية في بيت لاهيا.



المصادر الفلسطينية قالت أيضاً، إن قصفاً آخر استهدف منطقة في خانيونس جنوب غربي القطاع، في حين استهدف قصف ثالث موقعاً في جباليا شمال القطاع، تبين فيما بعد أنه مبنى حكومي للإدارة المدنية.



فيما لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصاباتٍ جراء القصف.



من جانبه، قال المراسل العسكري لقناة 13 الإسرائيلية إن الهجوم الليلة تم بسرب من الطائرات المسيرة المزودة بصواريخ ثقيلة، وهدفها ضرب منصات إطلاق الصواريخ تحت الأرض، حسبما قال.



كانت إسرائيل قد بعثت برسالة تهديد إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، مفادها أنه في حال عدم توقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه أراضيها، فستكون هناك جولة عسكرية جديدة.



جاء ذلك على لسان قناة "13" الإسرائيلية مساء الخميس، التي قالت إن الوفد الإسرائيلي، الموجود في القاهرة حالياً، بعث برسالة إلى "حماس" عبر الاستخبارات المصرية، تقول إنه إذا لم يتوقف إطلاق البالونات فستكون هناك "حارس الأسوار 2″، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والذي أطلقت عليه إسرائيل اسم "حارس الأسوار".



أشارت القناة إلى أنّ مصر تبذل جهوداً لمنع انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.



ذكرت القناة أنّ 8 حرائق اندلعت في مستوطنات غلاف غزة المحاذية للقطاع، نتيجة إطلاق بالونات حارقة من غزة باتجاه إسرائيل.



توقعت القناة أن تقوم القوات الإسرائيلية بالرد على إطلاق البالونات خلال ساعات الليل، بقصف أهداف في غزة، لكن من المتوقع أن يكون الرد محسوباً ومعتدلاً.



وفي وقت سابق من الخميس، وصل وفد من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى مصر، حيث سيجري مباحثات في القاهرة حول تهدئة طويلة الأمد مع "حماس" بقطاع غزة.



في حين شنت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة، استمر 11 يوماً، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف.



المصدر: الاناضول