شكرا لقرائتكم خبر عن غارات لقوات الاحتلال تستهدف مراكز عسكرية في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات شن طيران قوات الاحتلال غارات على مراكز عسكرية وتدريبية في شمال ووسط و جنوب قطاع غزة. وتأتى الغارات في الوقت الذي أعلنت فيه قيادات قوات الاحتلال رفع الجاهزية لسيناريوهات منها استئناف الحرب في غزة. واستهدفت الغارة الأولى وفق وسائل إعلام فلسطينية موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استهدفت غارة أخرى من طائرة استطلاع أحد مواقع المقاومة شمال القطاع. وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن الموقع المستهدف هو موقع فلسطين التابع للمقاومة شمال بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة كما استهدفت قوات الاحتلال أرضا زراعية بصاروخ استطلاع شمال غرب غزة مقابل صالة الحرية.

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