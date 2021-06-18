طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة

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قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عدة أهداف في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت بثلاثة صورايخ موقعاً قرب أبراج مدينة الشيخ زايد السكنية شمال شرق بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى اشتعال النيران بداخله ووقوع أضرار مادية كبيرة دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

في ذات السياق، شنت طائرات الاحتلال غارة على موقع في منطقة معا بخانيونس جنوب قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخ استطلاع أرضاً زراعية مقابل صالة الحرية شمال غرب مدينة غزة.