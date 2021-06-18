شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقصف أهدافاً بغزة مخلفاً أضراراً مادية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عدة أهداف في قطاع غزة، فيما أفادت مصادر محلية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت بثلاثة صواريخ، موقعاً قرب أبراج مدينة الشيخ زايد السكنية شمال شرق بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى اشتعال النيران بداخله ووقوع أضرار مادية كبيرة دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

في ذات السياق، شنت طائرات الاحتلال غارة على موقع في منطقة معا بخانيونس جنوب قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخ استطلاع أرضاً زراعية مقابل صالة الحرية شمال غرب مدينة غزة.