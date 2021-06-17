شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم الحياد الكربوني.. «بلينكن» يبحث عدة ملفات مع نظيره البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرانسا، عدداً من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والبرازيل، على أساس المصالح المشتركة في الازدهار الاقتصادي والأمن والبيئة والديمقراطية.

وناقش الجانبان خلال الاتصال أهداف الرئيس البرازيلي المشجعة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومضاعفة التمويل لمكافحة إزالة الغابات غير القانونية، والقضاء على إزالة الغابات غير القانونية بحلول عام 2030، والحاجة إلى دعم هذه الأهداف بخطوات تنفيذ ملموسة على المدى القريب.