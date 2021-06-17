شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) تجاه خميس مشيط، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير أمنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.