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البحرين تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الإرهاب الحوثي

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الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) تجاه خميس مشيط، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية فيما تتخذه من تدابير أمنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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