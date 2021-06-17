شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. بريطانيا تسجل أعلى إصابات يومية بـ 11007 حالة منذ فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت اليوم الخميس أعلى زيادة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 19 فبراير شباط، وذلك بواقع 11007 حالات جديدة ارتفاعا من 9055 قبل يوم.

وبلغ عدد الوفيات الجديدة 19، صعودا من تسع وفيات أمس، وهو الأعلى في يوم واحد منذ 11 مايو أيار ليصل إجمالي الوفيات إلى 127945، حيث تسجل بريطانيا حاليا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في أوروبا.

وتلقى ما يزيد قليلا عن 80 بالمئة من البالغين في بريطانيا أول جرعة من لقاح الوقاية من كوفيد-19 وحصل 58 بالمئة منهم على الجرعتين لتسجل بذلك البلاد أحد أعلى معدلات التحصين في العالم.

ودفع انتشار سلالة دلتا الأشد عدوى التي ظهرت لأول مرة في الهند، رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الاثنين، إلى إرجاء تخفيف مزمع لقيود التباعد الاجتماعي كان مقررا في 21 يونيو حزيران.