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شرطة بغداد تعلن اعتقال شخص ارتكب 'جريمة غامضة'

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن اعتقال شخص بعد ساعات من ارتكابه "جريمة غامضة" شرقي العاصمة.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "بعد حصول جريمة قتل غامضة ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة الشعب التابع لقيادة شرطة بغداد لشاب تعرض للضرب بواسطة الة حادة حيث وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم شرطة الشعب لالقاء القبض على القاتل".

 

وأضافت أنه "تم تكثيف الجهود من قبل محققي القيادة والتوصل الى المتهم الذي اقدم على هذه الجريمة ومواجهته بالأدلة واعترف صراحة بقيامه بالجريمة وقيامه بقتل المجنى عليه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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