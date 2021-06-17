انت الان تتابع خبر بعد خطط الدعم والتحفيز.. التضخم يهدد الاقتصاد العالمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في وقت يتسارع فيه التعافي الاقتصادي، مع اتساع عمليات التطعيم ضد الفيروس، والتي سمحت بتخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية، خصوصا في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والصين وأوروبا.

وقفز معدل التضخم السنوي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 38 دولة تمثل حوالي 60% من الاقتصاد العالمي، إلى 3.3% في نيسان الماضي، من 2.4% في آذار، ليبلغ أعلى مستوى منذ 2008.



وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة الدول صاحبة معدلات التضخم الأعلى، بمعدل 4.2% في نيسان.

وتأتي تلك المعدلات التضخمية، عقب حزم وحوافز مالية ضختها الحكومات الكبرى لدعم الشركات والبنى التحتية بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي؛ ما أدى إلى زيادة الاستهلاك والطلب العالمي على السلع، خصوصا الطلب على الطاقة.

وعلى سبيل المثال، تهدف الولايات المتحدة إلى تقديم حزم تحفيز مالي من أجل إنعاش الاقتصاد الأميركي تبلغ 4 تريليونات دولار، وفق تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن.



كما بدأ الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، تفعيل خطة إنعاش اقتصادي تبلغ 750 مليار يورو (915 مليار دولار) ممولة بقرض مشترك، أقرها برلمان الاتحاد أواخر العام الماضي.

ويرى الخبير الاقتصادي اللبناني، جاسم عجاقة، أن اقتصادات العالم تقع تحت قبضة جائحة كورونا لمدة وصلت إلى عام ونصف العام؛ مما أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي وانخفاض الاستهلاك بشكل كبير، وبالتالي تراجع الطلب العالمي.

وأضاف عجاقة أن انخفاض الطلب العالمي على السلع بشكل عام، أدى إلى تراجع معدلات التضخم، وبالتالي عند ظهور اللقاحات ووجود حلول لمشكلة الجائحة إلى حد ما، عاد الاستهلاك إلى الصعود، وارتفعت معه معدلات التضخم مرة أخرى.

ولفت الخبير اللبناني إلى الرابط القوي بين الاستهلاك والتضخم من جهة، ومعدلات النمو من جهة أخرى؛ إذ كل منهما يشكل سببا ونتيجة للآخر في الوقت نفسه.

وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% خلال 2021، بينما توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنحو 6%، وتأتي المعدلات الطبيعية للتضخم بالنسبة للدول المتقدمة عند 2%، بينما تصل في الدول النامية إلى 4%.

لكن تظل رهانات صانعي القرار على التحفيز الاقتصادي، عبر ضح حزم مالية ضخمة، محل جدل، كون تلك النظرية تعتمد على استغلال عامل اقتصادي واحد مع ثبات باقي العوامل.

وبحسب مقال لأستاذ الاقتصاد الأميركي نورييل روبيني، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية مؤخرا، فإن التحفيز المالي لن يؤدي إلى تضخم كبير؛ لأن الأسر ستدخر جزءا كبيرا منه لسداد الديون، التي تراكمت عليها خلال فترة الوباء، ما يحجم الطلب.

ووفق روبيني، فإن الاستثمارات في البنية التحتية لن تزيد الطلب فحسب؛ بل ستزيد العرض أيضا، وتوقع روبيني، أنه على المدى القصير سيؤدي الركود في أسواق العمالة والسلع وفي بعض أسواق العقارات، إلى منع حدوث طفرة تضخمية مستدامة؛ لكن على المدى الطويل، قال روبيني إن السياسات النقدية والمالية المتساهلة ستبدأ في إحداث ضغوط تضخمية مستمرة.

والأسبوع الماضي، توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، ارتفاع تكاليف الواردات الغذائية العالمية بنسبة 12% في 2021 إلى مستوى قياسي، بسبب غلاء السلع الأساسية وزيادة الطلب.

وقالت المنظمة، في تقرير، إن فاتورة واردات الغذاء حول العالم بما في ذلك تكاليف الشحن، من المتوقع أن تصل 1.715 تريليون دولار هذا العام، من 1.530 تريليون دولار في 2020.

وارتفعت تكاليف الواردات السلعية بشكل عام، اعتبارا من الربع الأخير 2020، بسبب ارتباك في سلاسل الإمدادات، سواء من أسواق المواد الخام أو الدول الصناعية نحو الأسواق الاستهلاكية.

وسجل المؤشر الشهري لأسعار المواد الغذائية أعلى مستوى في 10 سنوات خلال أيار الماضي، ما يعكس مكاسب حادة للحبوب والزيوت النباتية والسكر، وفق التقرير.

وبينما كان نمو التضخم هدفا عالميا خلال 2020، بسبب تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك بالتزامن مع تداعيات جائحة كورونا، تحول اليوم إلى هاجس دولي بفعل حزم التحفيز المالي، والتي قادت إلى قفزة كبيرة في الاستهلاك.