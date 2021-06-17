"كورونا" يمنح إيران هدنة مؤقتة من العقوبات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت الولايات المتحدة، الخميس، تراخيص جديدة تسمح بأنشطة مرتبطة بمكافحة كورونا، وتشمل التعامل مع دول تخضع لعقوبات.

وبات من الممكن للدول المفروض عليها العقوبات الأمريكية المشددة مثل إيران وسوريا وفنزويلا أن تستفيد من هذه التراخيص.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر في أول يوم عمل كامل له بالبيت الأبيض في يناير /كانون الثاني مذكرة تدعو إدارته إلى مراجعة برامج العقوبات لتقييم ما إذا كانت تعرقل عمليات مكافحة الوباء.

وأكد بيان أمريكي أوروبي مشترك حول اجتماع قمة بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الأمريكي جو بايدن، العمل بكل قوة من أجل التصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة وباء كورونا.

وهناك سعي أمريكي أوروبي إلى تطعيم ثلثي سكان العالم ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام المقبل.

والسبت 12 يوني/حزيران، طالب الرئيس الفنزويلي نظيره الأمريكي بالإفراج عن 10 ملايين دولار من أموال بلاده المخصّصة لنظام كوفاكس لتمويل شراء لقاحات كورونا.

وجُمدت هذه الملايين العشرة من قبل بنك سويسري في إطار "تحقيق"، على ما أوضحت من جانبها نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات، خصوصاً المالية، على فنزويلا، وهي على غرار جزء كبير من المجتمع الدولي، لا تعترف بمادورو رئيساً للبلاد.