الأمن الإيراني يعتقل شاعرا وناشطا شمال البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، شاعراً وناشطاً طلابياً يعيش في مدينة "آمل" التابعة لمحافظة مازندران شمالي البلاد.

وبحسب منظمة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين، مساء الخميس، فإن قوات الأمن اعتقلت بمدينة آمل الشاعر والناشط "سياوش إمام"، الأربعاء من منزل والده ونقلته إلى مكان مجهول.

وأضافت المنظمة أنه "وعلى الرغم من متابعة عائلة الناشط إمام، إلا أن السبب الدقيق لاعتقال ومكان وجود هذا المواطن لم يعرف بعد".



واعتقل هذا الشاعر المازنداراني والناشط الطلابي السابق من قبل شرطة المناطق القبلية في مدينة نور مطلع مايو الماضي، بعد تهديدات متكررة من قبل قوات الأمن.





وواصل الأمن ملاحقة هذا الشاعر بضغط مباشر من وزارة المخابرات، وأفرج عنه بكفالة 800 مليون تومان (31 ألف دولار) بعد يومين اعتقاله.



وكانت تقارير تحدثت عن تعرض للتهديد باعتقال أو القتل إذا واصل أنشطته السياسية.