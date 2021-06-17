الإمارات ترسل 60 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى جزيرة سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات 60 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى سقطرى، لتعزيز جهود التصدي للجائحة في الأرخبيل، وذلك عبر ذراعها الإنساني، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.



وبدعم من الهيئة، تجري حاليا الترتيبات لتنظيم حملة تطعيم مجانية ضد فيروس كورونا بمستشفى خليفة بن زايد في سقطرى، تستهدف جميع سكان الأرخبيل.

هذا وتهدف هذه الشحنة من المساعدات الطبية إلى توفير حماية أكبر للشرائح الضعيفة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتجعل من سقطرى أول محافظة يمنية تحظى بتوفير اللقاحات لجميع السكان دون استثناء، وفق ما ذكرت وكالة "وام" .

وتأتي هذه الخطوة تعزيزا للجهود التي تضطلع بها دولة الإمارات للحد من انتشار جائحة "كوفيد-19"، وانطلاقا من دورها الإنساني والريادي في مكافحة الجائحة.

ويجري تقديم اللقاحات لأهالي سقطرى من قبل دولة الإمارات بالتزامن مع تقديمها لسكان الإمارات أنفسهم، مما يؤكد الأولوية التي تعطيها الإمارات للشعب اليمني، ضمن مبادراتها الإنسانية والتنموية إقليميا ودوليا، وهذا بدوره "يجسد الروابط التاريخية بين سكان الأرخبيل والشعب الإماراتي، مما أهل الإمارات لتكون الداعم الأول للجزيرة وأهلها حتى قبل الأحداث الراهنة في اليمن"