دولة الإمارات تشارك في المؤتمر الدولي لدعم ‫الجيش اللبناني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت الإمارات في المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم ‫الجيش اللبناني برعاية فرنسا، وحضره عدد من وزراء الدفاع ورؤساء أركان وممثلي 20 دولة.



وأكد محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، خلال مشاركته في الفعاليات عبر الاتصال المرئي، دعم وتشجيع الإمارات الجهود الفرنسية المبذولة لتعزيز أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، خاصة تجاه لبنان، معرباً عن أمله في أن ينجح المؤتمر بتحقيق أهدافه لما فيه من دعم ومؤازرة للأشقاء في لبنان.

وقال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، إن الظروف التي يمرّ بها الشعب اللبناني حاليا هي ظروف استثنائية تتطلب تضافر جهود الجميع، مؤكدا أن استقرار الجيش اللبناني وتوفير احتياجات الدعم الأساسية ضرورية لاستقرار وأمن المجتمع اللبناني، وأن دولة الإمارات تتابع الوضع في لبنان بقلق، وتتطلع إلى أمنه واستقراره وازدهاره، وتجاوز هذه المرحلة لتعود الحياة في لبنان لشكلها الطبيعي.

المواقف الإماراتية تجاه لبنان في كافة الظروف هي مواقف ثابتة في سجل العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بداية من المساهمة في قوات الردع العربية عام 1976 ومشروع الإمارات لدعم وإعمار لبنان في عام 2006 ومشروع إزالة ونزع الألغام والقنابل العنقودية في جنوب لبنان.

ومؤخرا قدّمت دولة الإمارات في إطار الاستجابة العاجلة للتصدي لجائحة "كوفيد -19" مساعدات طبية للبنان، إضافة إلى بناء مستشفى ميداني في بيروت لعلاج مصابي "كورونا" وهذا نابع من مبادئ الدولة الدائم إلى مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة.