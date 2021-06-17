شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يحرج ماكرون: هل أنت بخير بعد الصفعة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقف محرج، خلال زيارته إقليم لاسوم، بعدما سأله طفل عن شعوره بعد الصفعة التي تلقاها على وجهه من أحد المواطنين، خلال زيارته بلدية تاين لارميتاج جنوب شرقي البلاد، بحسب ما نشرت صحيفة «لوفيجارو» الخميس.

وقالت الصحيفة الفرنسية، «إنه خلال زيارة ماكرون إلى إقليم لاسوم الفرنسي، كان على رئيس الجمهورية الفرنسية أن يجيب عن سؤال غير متوقع ومحرج قليلاً».

وتابعت: «حين زار ماكرون مدرسة في بلدة بوا دو بيكاردي في الإقليم، استوقفه تلميذ أمام كاميرات التلفزيون، وسأله بعد أن رفع إصبعه طالباً الإذن بالكلام: «هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها؟»، في إشارة إلى الاعتداء الذي تعرض له ماكرون مؤخراً.

وأجاب ماكرون مبتسماً: «نعم، لا بأس، لم يكن الأمر ممتعاً، وهذا ليس شيئا جيداً» وتابع: «ليس من الجيد أبداً أن يقوم أحد بالضرب، حتى في فناء المدرسة، إنه ليس جيداً، ومن صفعني لم يكن على حق».