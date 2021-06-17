شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين هجمات «الحوثي» الإرهابية على خميس مشيط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان البرلمان العربي بشدة، الخميس، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

وطالب البرلمان العربي، في بيان رسمي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وتمثل جرائم حرب، محذراً من تقاعس المجتمع الدولي عن مواقف رادعة وحاسمة ضد الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد البرلمان العربي دعمه ووقوفه الكامل مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقوم بها للدفاع عن أمنها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.