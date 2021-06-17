شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة تعزز مفهوم سلامة الأغذية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت بلدية الفجيرة فعاليات تثقيفية بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يصادف السابع من يونيو/ حزيران من كل عام تحت شعار غذاء آمن اليوم لغد مفعم بالصحة.

وتضمنت الفعاليات إطلاق مسابقة أبطال السلامة الغذائية حول ثلاث نقاط رئيسية، هي: التحديات والوعي والحلول.

وشاركت البلدية بهذه المناسبة في منتدى السلامة الغذائية الذي نظمته بلدية دبي بورقة عمل حول تحقيق معايير السلامة الغذائية في جائحة كورونا التي أثرت المنتدى بالتجارب الناجحة التي حققتها البلدية.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام البلدية أنّ الدائرة تسعى إلى نشر ثقافة السلامة الغذائية بين المجتمع والتي تعتبر من أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي وتشجيع الموهوبين في مجال الفيديو والتصوير لإبراز إمكاناتهم وتسخير وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق أهداف المسابقة. (وام)