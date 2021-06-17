شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم عصبي نادر من ذراع مريض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح فريق الأطباء في المستشفى السعودي الألماني في الشارقة، في إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم نادر من ذراع أحد المرضى.

بدأت المشكلة عندما شعر المريض بتورم وزيادة في حجم المرفق مع وجود تنميل تطور تدريجياً ليصاحبه ألم مع نقص في معدل حركة المفصل بشكل ملحوظ وعندها قرر استشارة عيادة جراحة العظام في المستشفى، حيث قام الدكتور أحمد مطحنة رئيس قسم جراحة العظام بالكشف الطبي عليه وتبين وجود اشتباه أولي في ورم بالعضلة الباسطة لمفصل المرفق الأيمن وعندها قرر الطبيب عمل ما يلزم من فحوص شعاعية لتحديد نوع الورم وما يلزم له من علاج.