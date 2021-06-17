شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن تاريخ الخليج في موسوعة لوريمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، أول أمس «الأربعاء»، ندوة افتراضية بعنوان «تاريخ الإمارات والخليج العربي في دليل لوريمر».

تحدث فيها كل من الدكتور محمد الخضيري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الإمام محمد بن سعود، والدكتور محمد فارس الفارس المؤرخ المتخصص في تاريخ الإمارات والخليج، والدكتور يحيى محمود أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الإمارات، ويوسف عقيل الباحث في مركز الوثائق التاريخية بمركز عيسى الثقافي، وأدارها الدكتور محمد الفاتح زغل الباحث في مركز زايد للدراسات والبحوث.

وأوضحت فاطمة المنصوري، مديرة المركز، في مستهل الندوة، أن تنظيمها جاء بالتعاون مع الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.