شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة أبوظبي: اختبار العلوم الصحية «مسك الختام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

أنهى طلبة الثانوية، أمس، امتحانات الفصل الأخير للعام الدراسي 2020-2021، إذ أدوا امتحانهم في مادة العلوم الصحية بسهولة من دون وجود أي عقبات أو صعوبة في الامتحان، حيث وصف الطلبة الامتحان بأنه كان «مسك الختام».

وأكد عدد من طلبة الثانوية أن أسئلة الامتحان جاءت ضمن دائرة توقعاتهم، ومشابهة لنماذج الأسئلة التدريبية التي تدربوا عليها، مشيرين إلى أنها أسعدتهم، لأنها جاءت مباشرة وسهلة وواضحة ولا تحتاج إلى مهارات، مشيرين إلى أن الامتحان جاء في 28 سؤالاً شاملاً لثلاث وحدات مقررة لامتحانات هذا الفصل.

وأشار الطلاب إلى توقعهم بإعلان نتيجتهم النهائية في الثانوية العامة في الأول من يوليو / تموز المقبل. وأوضح عدد من إدارات المدارس في أبوظبي أن معظم الطلبة خرجوا قبل انتهاء الوقت المحدد، وانتهوا من حل الأسئلة في وقت قياسي، مشيرين إلى أن جميع الطلبة ظهرت على وجوههم خلال الامتحان علامات السرور من الأسئلة التي لم تخرج عن المنهاج، وجاءت جميعها ضمن الوحدات والدروس المقررة.

واكد مديرو المدارس في أبوظبي وضواحيها إن الامتحانات بشكلها العام سارت طوال فترة انعقادها بشكل جيد، مؤكدين عدم ورود أي شكاوى من وجود لبس، أوعدم وضوح في الأسئلة خلال فترة الامتحانات، أو أية أعطال تقنية تذكر، مشيرين إلى أن أغلب أسئلة الامتحانات بشكل عام مباشرة، وحظيت المواد جميعها باستحسان ورضا طلبة الثانوية عنها، باستثناء شكوى طلبة (المتقدم) من أسئلة مادة الرياضيات وشكوى (العام) من امتحان الفيزياء.