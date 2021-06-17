شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة لعلاج جيني لفقر الدم المنجلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يعكف باحثون في المستشفى الأمريكي كليفلاند كلينك على تسجيل المرضى في تجربة سريرية تهدف للتعرّف إلى مدى نجاعة علاج جيني لمرض فقر الدم المنجلي، يعمل عن طريق تغيير جينات المريض.

يأتي الإعلان عن التجربة بالتزامن مع احتفال العالم في 19 يونيو باليوم العالمي لمرض فقر الدم المنجلي، الاضطراب الوراثي الذي يصيب خلايا الدم الحمراء بالتشوهات.

ويجري، أثناء الدراسة، جمع الخلايا الجذعية للمرضى لتعديل الجينات في المختبر، قبل أن يخضع المرضى لعلاج كيميائي يدمّر خلايا النخاع العظمي المتبقي لإفساح المجال أمام الخلايا المعدلة التي تُعاد إلى الجسم بعد إصلاحها مخبرياً. ومن المقرّر أن يشارك في هذه التجربة السريرية، مبدئياً، 40 مريضاً بالغاً تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاماً يعانون مرض فقر الدم المنجلي الحادّ.