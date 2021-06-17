تفاصيل لقاء رئيس المخابرات العامة بالمشير حفتر في بنغازى ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وكبار المسؤولين بطرابلس

الشارقة - اميمة ياسر - بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل اليوم اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى مدينة بنغازى، استكمالا لزيارته الحالية إلى ليبيا، والتي استهلها بزيارة العاصمة الليبية طرابلس فى إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته لبنغازي بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطنى الليبى حيث أعرب عن تقدير مصر لجهود وتضحيات أبناء الجيش الليبى فى محاربتهم للإرهاب وحفاظهم على مقدرات الشعب الليبي ومؤكداً سيادته على استمرار الجهود المصرية لدعم الاستقرار بليبيا، مشيراً إلى أهمية المؤسسة العسكرية فى تأمين الاستحقاقات القادمة وفى مقدمتها الانتخابات العامة المقررة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ومن جانبه أكد المشير حفتر على تقديره العميق للاهتمام الذى يواليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لليبيا والدور المؤثر الذى تلعبه مصر من أجل إنجاح الجهود السياسية وإعادة الاستقرار بليبيا.



كما استقبل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكبار المسؤولين اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس كما التقي رئيس المخابرات العامة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وقد نقل رئيس المخابرات العامة المصرية تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الليبية، مؤكدا علي وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته في جهودها لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتحقيق ما يتطلع له الأشقاء في ليبيا حيث استعرضا اخر التطورات المحلية والاقليمية والأمنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ومن جانبه أعرب عبد الحميد الدبيبة عن عميق شكره وتقديره لمصر رئيسا وشعبا علي المواقف الداعمة لليبيا في كافة المحافل وتطلعه للارتقاء بمستوي العلاقات والتعاون الثنائي بما يتماشى مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.