شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن ملف تطوير العشوائيات لتوفير حياة كريمة لمحدودى الدخل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدولة المصرية على مدار الـ7 سنوات الماضية طفرة ونهضة عمرانية متكاملة، ففى ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة، كان هناك تطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية ومشروعات الطرق، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وحرصت الدولة على اقتحام ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة، الذى عانت منه الدولة والمواطنون لعقود، وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى، وتغيرت النظرة تمامًا إلى ملف العشوائيات، الذى أهملته الحكومات السابقة على مدار 30 عامًا، حيث تغيرت النظرة من الإهمال إلى الاهتمام والاتجاه نحو التطوير، وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق غير الآمنة، كما أصبحت منظومة تطوير العشوائيات فى مصر، قدوة لتجارب أخرى ودول كثيرة من العالم، وتعد مصر من أفضل الدول في تطوير العشوائيات على مستوى العالم، وهناك دول عربية تستفيد من التجربة المصرية.

ونرصد خلال النقاط التالية أهم المعلومات عن ملف تطوير العشوائيات:



- تستهدف الحكومة الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية، وتطوير 1100 سوق عشوائي.

- مجموع الإنفاق على تطوير العشوائيات من 2008 وحتى عام 2014 كان 652 مليون جنيه.

- تصل التكلفة الموضوعة لتطوير العشوائيات خلال الفترة الماضية وقاربت على الانتهاء لما يتجاوز الـ40 مليار جنيه.

- سيتم الانتهاء من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة خلال الشهرين القادمين.

- يجرى تطوير 45 منطقة عشوائية جارِ العمل بها حالياً.

- يوجد في مصر 152 ألف فدان مناطق غير مخططة، والتي تمثل حوالي 37% من العمران.

- الانتهاء من تطوير 30 سوقاً عشوائياً من إجمالي 1150سوقاً ويتم العمل حالياً في 15سوقاً آخر.

- تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه.

- الانتهاء من 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4616 فداناً من إجمالي 152 ألف فدان.

- بدء الأعمال في تطوير 79 منطقة غير مخططة أخرى على مساحة 6941 فداناً.

- تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة حوالي 318 مليار جنيه وفق خطة 2030.

- حظيت محافظة القاهرة بمفردها بـ16 مليار جنيه، من رصيد تطوير المناطق العشوائية