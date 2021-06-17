شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رحاب عبد الغنى: تنسيقية شباب الأحزاب أصبحت من أبرز الكيانات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ثلاث سنوات من الجهد والعمل جعلت التنسيقية ضمن أبرز الكيانات السياسية فى مصر، جهد غير مسبوق وأتت ثماره سريعا مزهرة، حيث اتسعت المساحة لتضم 25 حزباً من مختلف الأطياف السياسية.

وأضافت رحاب عبد الغنى: "نجحنا في أن نكون نواة مثمرة بعد كسب ثقة الشارع المصرى سريعاً، وتمت ترجمة هذه الثقة على أرض الواقع بحصد 12 مقعداً بمجلس الشيوخ، و31 مقعداً بمجلس النواب، آمال وطموحات كثيرة تعلقت بنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدءا من تمثيل حقيقى للشباب فى غرفتَى البرلمان، والثقة التى ارتفعت أسهمها في الشارع المصري عبر الدور البارز للنواب، من خلال مناقشة القوانين والعمل الجاد على الأرض فى خدمة المواطنين وممارسة الدور الرقابى".

وذكرت رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن 3 سنوات هي البداية فقط، وأن مازال لديهم رؤية وعمل كبير قادم لتمكين الشباب للانخراط في العمل السياسي بشكل أكبر، بجانب الدور التوعوي والتنموي والخدمى في المجتمع.