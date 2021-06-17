اتفاق سوداني سعودي على الشروع في التعاون النفطي والاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

اتفق وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد، مع السفير السعودي في السودان علي بن حسن جعفر، على الشروع عمليا في التعاون النفطي والاقتصادي بشكل عام ودراسة الفرص الممكنة للاستثمار.

وبحث وزير الطاقة والنفط السوداني مع السفير السعودي في السودان، اليوم الخميس، آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وذلك في إطار التنسيق المشترك مع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، كما ناقش اللقاء استئناف اجتماعات التنسيق المشترك بين الجانبين التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

وقال جادين علي عبيد، إن قطاع النفط يتمتع بفرص متعددة لديها دراسات جاهزة ومعدة بامتياز، معربا عن الترحيب بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.

وطلب السفير السعودي، من الجانب السوداني دراسات ومشاريع في مجال الطاقة والنفط تمهيدا للتعاون بين البلدين، لافتا إلى أن وفدا سعوديا يضم جهات رسمية والقطاع الخاص سيزور السودان الشهر الجاري.